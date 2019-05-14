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Эконалог в Украине не используют для улучшения экологии, - АМКР

Новости » Экономика    14.05.2019 - 11:46
Эконалог в Украине не используют для улучшения экологии, - АМКР
Фото: Сергей Пличко (ukraine.arcelormittal.com)

При этом платежи по экологическому налогу растут

Платежи по экологическому налогу растут, но они не используются в Украине на природоохранные цели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу крупнейшего металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

В частности, металлурги отметили, что большая часть средств поступает в государственный бюджет, а не в местный, и тратится на что угодно, но только не на экологию.

По словам финансового директора "АрселорМиттал Кривой Рог" Сергея Пличко, необходимо изменить механизм распределения и использования этих средств, а также стимулировать предприятия вкладывать деньги в улучшение окружающей среды.

"Наше предприятие платит значительные средства по экологическому налогу, размер которого существенно увеличился в 2019 году. Если в прошлом году общая сумма уплаченного нами экологического налога составила более 223 млн грн, то только за первый квартал 2019-го она возросла до 101,2 млн грн, из них 33 млн грн – это платежи за выбросы СО2", - сказал он.

Пличко напомнил, что с января ставка налога на выбросы углекислого газа поднялась с 0,41 до 10 грн за тонну, что в 25 раз больше, чем предприятия платили раньше. Если в прошлом году государство получило за выбросы СО2 стационарными источниками около 52 млн грн, то в этом сумма вырастет, по некоторым оценкам, до 1,2 млрд грн.

"Однако эти огромные суммы практически никак не повлияют на улучшение экологической ситуации. В том числе в тех городах, где сосредоточена крупная промышленность – Мариуполе, Запорожье, Днепре, Кривом Роге и других. В том же Кривом Роге большая часть уплаченных нашим предприятием средств по экологическому налогу, теперь идет мимо городского бюджета", - сказал он.

По словам эксперта, платежи за выбросы СО2 с этого года полностью зачисляются в доходы государственного бюджета Украины, местные бюджеты были лишены этого важного источника дохода. Они лишь частично получают отчисления от эконалога за другие виды (источники) загрязнения.

"Это означает, что городской бюджет Кривого Рога в 2019 году и в последующем, если не внести изменения в налоговое законодательство, не получит от нашего предприятия налоговые средства, необходимые для улучшения экологической ситуации в городе", - отметил Пличко.

По его словам, из сложившейся ситуации существует есть один выход: экологические отчисления должны оставаться на местах и использоваться по назначению там, где непосредственно происходит загрязнение атмосферы или нанесение прочего экологического ущерба.

"Такой подход полностью соответствовал бы взятому государством курсу на децентрализацию и усиление финансовой самостоятельности местных общин. С другой стороны, это повысило бы целевое использование средств – они бы шли на экологические мероприятия, а не просто поступали бы как сейчас в общий бюджетный котел. А если бы еще предприятия-плательщики эконалога получили возможность самостоятельно использовать часть обязательных экологических отчислений на природоохранные меры, то это бы позитивно повлияло на жизнь в тех городах, где расположены такие предприятия. Поскольку никто другой, кроме самого предприятия, не может знать лучше, какие именно меры следует предпринять для уменьшение негативного экологического воздействия от его деятельности", - сказал Пличко.

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