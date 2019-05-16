В Кабмине заявили, что механизм распределения эконалога неправильный

Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

Часть средств экологического налога идет не на экологию

Механизм распределения эконалога требует пересмотра, так как он не используется непосредственно на экологические цели. Об этом заявили участники глобального экономического форума при поддержке ООН, который состоялся в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

Как заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, большая часть средств экологического налога идет не на экологию, а на другие цели.

"Сегодня в Украине 45 процентов средств, которые уплачиваются от экологического налога, идут в общий фонд бюджета. А дальше те люди, которые принимают решение о том, как делится общий фонд бюджета, направляют эти средства на образование, на здравоохранение, на окружающую среду, на строительство дорог. Это неправильно", – заявил Семерак.

Как сообщалось ранее, в Верховной раде уже зарегистрированы новые законодательные инициативы, которые позитивно оценивает бизнес.

По словам начальника управления по охране окружающей среды компании "Метинвест" Владислава Варнавского, реформа эконалога позволит сделать экологический налог действительно эффективным.

"Законопроекты довольно простые, и они предлагают использовать до 70 процентов экологического налога на экологические проекты предприятий. То есть, предприятие принимает решение о том, что оно будет реализовать проект, инвестирует собственные средства, и когда проект завершен, уже подписаны документы о вводе в эксплуатацию, предприятие оставляет в своем распоряжении ту часть эконалога, которая может покрыть эти расходы", – заявил Варнавский.

Ранее международная компания "АрселорМиттал Кривой Рог" заявила, что несмотря на то, что платежи по экологическому налогу растут, они не используются в Украине на природоохранные цели.

При этом большая часть средств поступает в государственный бюджет, а не в местный, и тратится на что угодно, но только не на экологию.

Необходимо изменить механизм распределения и использования этих средств, а также стимулировать предприятия вкладывать деньги в улучшение окружающей среды, считает финансовый директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Сергей Пличко.