Для проведения выборов на Донбассе сейчас нет условий, - глава ОБСЕ

Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

По мнению Лайчака, свободные выборы на Донбассе могут пройти лишь под украинской юрисдикцией

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, считает, что на данный момент нет условий для проведения выборов на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лайчака BBC.

По словам главы ОБСЕ, свободные выборы на Донбассе могут состояться только в системе украинской юрисдикции.

"Я думаю, что свободные выборы могут пройти только в свободной обстановке, и конечно по украинским законам и при наблюдении со стороны международных наблюдателей - ОБСЕ, других международных организаций, то есть в системе украинской юрисдикции. Только после этого, когда мы достигнем такой ситуации, мы сможем организовать выборы и назвать их свободными", - заявил Лайчак.

При этом предшествовать проведению выборам, по мнению главы ОБСЕ, должен вывод российский войск из региона, а также установление Украиной контроля над границей на Востоке.

"Конечно, о конкретных деталях должны договориться стороны, и поскольку Донбасс является территорией Украины, я считаю правомерным, что выборы можно организовать только в такой обстановке, когда украинская власть, украинское правительство скажут, что атмосфера, предпосылки для свободных выборов. На сегодня такой ситуации нет", - рассказал Лайчак.

Напомним, ранее глава ОБСЕ заявил о поддержке так называемого "плана Штайнмайера". По словам Лайчака, формула Штайнмайера является дорожной картой для реализации минских соглашений. Так называемая "формула Штайнмайера" предусматривала порядок, при котором Верховная рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.

Также РБК-Украина писало, что по словам главы МИД Украины Вадима Нестайко, выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны только после того, как оккупанты покинут территорию Украины.