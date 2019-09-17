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У Раді підтримали закон про безкоштовну правову допомогу мешканцям ОРДЛО

Новини » Політика    17.09.2019 - 13:09
У Раді підтримали закон про безкоштовну правову допомогу мешканцям ОРДЛО
Фото: Дмитро Лубинець (facebook.com dmytro lubinets)

Омбудсмен наголошує, що проект закону потребує доопрацювання

Комітет Верховної ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій підтримав законопроект, який регулює питання надання безоплатної правової допомоги для мешканців окупованих територій. Про це заявив голова комітету Дмитро Лубінець, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, комітет підтримав законопроект "про внесення доповнення до статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (щодо мешканців тимчасово окупованих територій) №2015.

"Ставлю на голосування пропозицію звернутись до головного комітету рекомендувати ВРУ прийняти законопроект за основу. Рішення прийнято одноголосно", - заявив Лубінець.

Втім, за словами Уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової, законопроект потребує доопрацювання.

"Безумовно, підтримаю цей законопроект, але з додатками. Ми не можемо говорити тільки про осіб, які мешкають на тимчасово окупованої території. Нам потрібно не забувати ВПО, які теж мають такий статус, теж втратили своє майно, теж по судам ходять, але мешкають на території, яка контролюється. Треба взяти за основу законопроект, а потім доповнити", - заявила Денісова.

Окрім того, на засіданні комітету підтримано законопроект № 2056 "Про внесення змін до закону України "Про безоплатну правову допомогу" щодо забезпечення права осіб, які незаконно позбавлені особистої свободи, на безоплатну вторинну правову допомогу".

"Пропозиція звернутись до головного комітету рекомендувати ВР прийняти проект закону за основу. Рішення прийнято одноголосно", - заявив Лубінець.

Нагадаємо, глава Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак вважає, що на даний момент немає умов для проведення виборів на окупованому Донбасі.

Як писало РБК-Україна раніше, спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не будуть підштовхувати Україну до проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), поки там залишаються підконтрольні РФ сили.

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