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В Раде планируют разработать новый закон о ЦИК до конца года

Новости » Политика    04.10.2019 - 16:35
В Раде планируют разработать новый закон о ЦИК до конца года
Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Украина)

В новом законе планируют убрать квотный принцип формирования ЦИК

Верховная рада планирует разработать новый закон о Центральной избирательной комиссии. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук.

По ее словам, соответствующий закон должен быть разработан до конца года. После принятия законопроекта состав комиссии могут снова изменить.

"Будет новый законопроект о ЦИК. В принципе это правильно, ведь мы не можем жить постоянно в режиме переходного периода. Я думаю, что до конца мы его разработаем. Осталось три месяца. Когда будут новые конкурсные принципы, новые требования к кандидатам, возможно так случится, что этот состав, который есть на сегодня, будет переизбран в соответствии с новым законом", - заявила Верещук.

Также она отметила, что в новом законе о ЦИК будет устранен квотный принцип формирования комиссии.

"Если мы сегодня назначили персональный состав ЦИК по старым правилам, то чем мы отличаемся от прежней власти, которая в ручном режиме пыталась каким-то образом повлиять на тех людей? Я знаю, что мои коллеги разрабатывают такой законопроект, чтобы там внести четко, как ЦИК сделать аполитичной. Потому что эта комиссия сегодня политизирована. Одни предлагают, чтобы на конкурсной основе и случайным методом выбирать. Другие предлагают другие идеи. Следующие назначения (ЦИК - ред.) уже будут проходить по новому закону", - добавила Верещук.

Напомним, в пятницу Верховная рада назначила новый состав ЦИК. В него вошли 17 членов комиссии. После назначения новый состав планируют проверить в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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