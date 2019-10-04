Новый состав ЦИК проверят после назначения

Фото: здание ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

НАПК проведет проверку новых членов ЦИК после назначения

Проверка нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будет происходить уже после его назначения. Об этом заявил депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил представитель "Слуги народа", вопрос проверки состава Центризбиркома урегулирован законом, поэтому проверка нового состава будет проходить после его назначения.

"Этот вопрос урегулирован законом. Она (проверка - ред.) будет проходить уже после назначения. Мы сейчас сначала назначаем их. Это законодательная коллизия. Потому что очень ограниченный срок дается и президенту, и фракциям для того, чтобы подать кандидатуры. Они (кандидаты - ред.) подавали декларации в НАПК. Депутаты могут увидеть их декларации. И мы уже непосредственно после назначения должны уже говорить с НАПК, чтобы они оперативно провели проверку и сделали свой вывод", - заявил Качура.

По словам представителя Кабинета министров в парламенте Ирины Верещук, один из кандидатов в состав ЦИК вчера не пришел на заседание комитета по вопросам организации государственной власти.

"Выяснили, что один представитель от "Европейской солидарности" не явился на заседание комитета. А значит вопрос по нему будет решаться уже в зале для голосования. Этот вопрос сейчас будет звучать в зале, почему он не появился", - заявила она.

Она также пояснила, почему журналисты не могли попасть на заседание комитета, где рассматривалось представление президента.

"Наверное, это решение комитета чтобы избежать лишнего ажиотажа. Я понимаю, что пресса должна быть везде, что касается вопросов общественного значения. Но в данном случае, возможно, есть какие-то определенные данные, которые нельзя разглашать..", - добавила депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 4 октября, парламент обсудит назначение на должности членов Центральной избирательной комиссии, которых предложил президент Украины Владимир Зеленский.