ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді планують розробити новий закон про ЦВК до кінця року

Новини » Політика    04.10.2019 - 16:35
У Раді планують розробити новий закон про ЦВК до кінця року
Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Україна)

У новому законі планують прибрати квотний принцип формування ЦВК

Верховна рада планує розробити новий закон про Центральну виборчу комісію. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила представник уряду в парламенті Ірина Верещук.

За її словами, відповідний закон повинен бути розроблений до кінця року. Після прийняття законопроекту складу комісії можуть знову змінити.

"Буде новий законопроект про ЦВК. В принципі це правильно, адже ми не можемо жити постійно в режимі перехідного періоду. Я думаю, що до кінця ми його розробимо. Залишилося три місяці. Коли будуть нові конкурсні засади, нові вимоги до кандидатів, можливо, так станеться, що цей склад, який є на сьогодні, буде переобраний у відповідності з новим законом", - заявила Верещук.

Також вона зазначила, що в новому законі про ЦВК буде усунений квотний принцип формування комісії.

"Якщо ми сьогодні призначили персональний склад ЦВК за старими правилами, то чим ми відрізняємося від колишньої влади, яка в ручному режимі намагалася якимось чином вплинути на тих людей? Я знаю, що мої колеги розробляють такий законопроект, щоб там внести чітко, як ЦВК зробити аполітичною. Тому що ця комісія сьогодні політизована. Одні пропонують, щоб на конкурсній основі і випадковим методом вибирати. Інші пропонують інші ідеї. Наступні призначення (ЦВК - ред.) вже будуть проходити за новим законом", - додала Верещук.

Нагадаємо, у п'ятницю Верховна рада призначила новий склад ЦВК. До нього увійшли 17 членів комісії. Після призначення новий склад планують перевірити у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАПК).

Комітет рекомендує ВР схвалити Програму дій Кабміну Новий склад ЦВК проведе сьогодні перше засідання
Новини України Центральна виборча комісіяВерховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся