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Рада планує змінити графік пленарних засідань

Новини » Політика     19.05.2020 - 00:59
Рада планує змінити графік пленарних засідань
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Рішення можуть винести на розгляд 19 травня

На розгляд парламенту можуть винести постанову про зміну графіка проведення пленарних засідань Верховної ради. Можливо, це відбудеться у вівторок, 19 травня.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура у своєму telegram.

"Депутатам запропонують проголосувати за перехід на "півкарантинний" графік роботи. Хочуть, щоб Рада так працювала найближчі два тижні. Ось так колеги бачать наш робочий день: Вівторок - четвер: з 9 ранку до 12 дня, півгодини перерву, далі 12:30 -15:00. Середа - п'ятниця: як зазвичай, до 14:00", - заявив Качура.

За його словами, в разі прийняття такої постанови, нардепам повинні також урізати зарплату.

"Якщо вже голосувати за таку постанову, то за умови, що і зарплати ми отримаємо тільки за півдня роботи", - додав він.

Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що 19 травня відразу після пленарного засідання Ради відбудеться засідання фракції СН.

Також голава парламенту Дмитро Разумков зазначав, що кулуари Верховної ради можуть відкрити для ЗМІ вже з 22 травня. Також планується відкрити доступ до балкону для преси.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Верховна Радапленарное заседание
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