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У Раді очікують висновок посольства США та місії НАТО щодо закону про розмінування

Новини » Політика    05.11.2018 - 11:15
Фото: Андрій Тетерук (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Андрій Тетерук (РБК-Україна, Віталій Носач)

У комітеті нацбезпеки розраховують отримати листа найближчим часом

У Верховній раді очікують листа від посольства США та місії НАТО з оцінкою та висновками стосовно законопроекту про гуманітарне розмінування на Донбасі. Про це у коментарі РБК-Україна розповів голова підкомітету з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, народний депутат Андрій Тетерук.

За його словами,  комітет з питань нацбезпеки погоджує законопроект "Про протимінну діяльність в Україні" №9080-1 з низкою  міжнародних організацій та дипломатичних місій.

"Законопроект розробляється з НАТО, ОБСЄ, низкою посольств наших країн партнерів. Зокрема, з посольством США і Великобританії. Вони висловили усно, що підтримують законопроект. Сказали, що направлять лист-підтримку комітету з питань нацбезпеки", - повідомив Тетерук.

За його словами, після отримання листа законопроект з питань гуманітарного розмінування матиме оцінку.

"Чесно кажучи, в руках ще листа не тримав, але я думаю, що вони його направлять найближчим часом. Скоріше за все це пов’язано з тим, що пошта довго працює, адже вони офіційно мають направити паперовим листом. Як тільки він надійде на адресу комітету, він буде оприлюднений. Це якісна оцінка експертів по змісту і якості законопроекту", - повідомив Тетерук.

Парламентар зазначив, що наразі в Раді зареєстровано кілька законопроектів про гуманітарне розмінування. Але профільний комітет підтримав тільки законопроект №9080-1 "Про протимінну діяльність в Україні".

"Інші законопроекти не відповідають закладеній ідеї проведення гуманітарного розмінування. Вони відповідають різним лобістським організаціям і структурами, які намагаються сформувати "ринок" під себе. Тому вони, очевидно, не будуть підтримані у ВР через вузько направлені інтереси, закладені у законопроекти", - сказав Тетерук.

Автор законопроекту нагадав, що проект про розмінування очікується до розгляду у сесійній залі у вівторок, 6 листопада.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко заявила, що законопроект про гуманітарне розмінування допоможе Україні посилити діалог з країнами НАТО.

Як писало РБК-Україна, на початку жовтня спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік у спільній заяві з главою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні послом Ертугрулом Апаканом закликали почати невідкладне і повне гуманітарне розмінування населених пунктів і пунктів пропуску.

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