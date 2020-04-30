В Раде ожидают получить от МВФ два транша в 2020 году

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина должна получить 3,5 миллиарда долларов двумя траншами

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о выделении двух траншей в 2020 году. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, переговоры с международным валютным фондом сейчас занимается министр финансов.

"Из того, что нам известно о переговорах, речь идет о выделении двух траншей в 2020 году. Это 1, 75 млрд долларов и 1, 85 млрд долларов, то есть 3,5 млрд долларов. А общая программа предоставляется МВФ на 8 млрд долларов. Но что такое программа с МВФ? Что такое кредит от МВФ? Это не просто дешевые деньги, под небольшие проценты. Это мощный сигнал инвесторам, заемщикам, которые будут предоставлять деньги Украине на благоприятных условиях", - заявил Гетманцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки МВФ Украину ждет банкротство и погружение в нищету.

В рамках сотрудничества с МВФ ожидается предоставления кредитов на 8 млрд долларов. Министерство финансов Украины ожидает получить в 2020 году 3,5 млрд долларов.

Однако МВФ назвал два условия для продолжения сотрудничества с Украиной - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойський закон". Первый уже принят и подписан Зеленским, за второй голосовать на этой неделе.