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В Раді очікують отримати від МВФ два транші у 2020 році

Новини » Політика     30.04.2020 - 23:31
В Раді очікують отримати від МВФ два транші у 2020 році
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна має отримати 3,5 мільярди доларів двома траншами

Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про надання двох траншів у 2020 році. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, перемовинами з міжнародним валютним фондом наразі займається міністр фінансів.

"З того, що нам відомо про переговори, мова йде про надання двох траншів у 2020 році. Це 1, 75 млрд доларів та 1, 85 млрд доларів, тобто 3,5 млрд доларів. А загальна програма надається МВФ на 8 млрд доларів. Але що таке програма з МВФ? Що таке кредит від МВФ? Це не просто дешеві гроші, під невеликі відсотки. Це потужний сигнал інвесторам, позичальникам, які будуть надавати гроші Україні на сприятливих умовах", - заявив Гетманцев.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що без підтримки МВФ на Україну чекає банкрутство і занурення у злидні.

В рамках співпраці з МВФ очікується надання кредитів на 8 млрд доларів. Міністерство фінансів України очікує отримати в 2020 році 3,5 млрд доларів.

Однак МВФ назвав дві умови для продовження співпраці з Україною - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойський закон". Перший уже прийнято і підписано Зеленським, за другий голосуватимуть цього тижня.

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