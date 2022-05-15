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В Раде ответили, почему Украина не может расторгнуть все соглашения с РФ и Беларусью

Фото: спикер Верховной рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью. Поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука в интервью "Укринформу".

"Можем ли мы убрать (все соглашения - ред.)? Очевидно, нет. Потому что есть ряд соглашений, касающихся прав человека, которые должны сохраняться. Например, если украинцы будут находиться на территории тех государств, а также обмены пленными, - это все происходит на уровне международных соглашений. В то же время экономические соглашения должны быть отменены", - пояснил Стефанчук.

В свою очередь он подчеркнул, что Рада уже рассмотрела очень много вопросов по денонсации (расторжению) соглашений с РФ и Беларусью.

"В частности, соглашения об участии Украины в СНГ уже денонсированы. Будем ожидать общий перечень. Например, что Министерство иностранных дел будет считать нужным убрать в законодательном поле Украины", - отметил Стефанчук.

Напомним, ранее Украина отказалась от взаимного признания документов об образовании с Беларусью.

Также правительство недавно приняло решение расторгнуть еще одно соглашение о сотрудничестве с Россией.

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Руслан СтефанчукВерховная рада