Украина денонсировала еще одно соглашение с Россией

Кабинет министров Украины разорвал еще одно соглашение о сотрудничестве с Россией. На этот раз в сфере рыбного хозяйства.

Сообщается, что Кабмин принял постановление о денонсации соглашения с правительством России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. "Война России против Украины коренным образом изменила сферу действия обязательств, подлежащих выполнению в соответствии с соглашением от 24 сентября 1992 г. между правительством Украины и России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства", - говорится в сообщении.