У Раді оцінили шанси ухвалення закону про олігархів

У Верховній раді України оцінили шанси ухвалення закону про олігархів. Ймовірність його прийняття надзвичайно висока.

Про це розповів заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю для РБК-Україна .

За його словами, десь понад 1300 поправок подано до цього законопроекту.

"Комітет його буде розглядати і тоді вже ми ознайомимося з редакцією, яка є. Але мені здається, що ймовірність його прийняття надзвичайно висока", - вважає він.

Стефанчук впевнений, що буде напруга під час його прийняття, але "ми готові до цього".