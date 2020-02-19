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Рада рассмотрела уже 500 правок к закону о рынке земли

Новости » Политика     19.02.2020 - 11:02
Рада рассмотрела уже 500 правок к закону о рынке земли
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего в документе 4018 правок

Верховная рада Украины по состоянию на среду, 19 февраля, рассмотрела 500 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в документе 4018 правок. При этом парламентарии по состоянию на вторник прошли 483 правки.

Ни одна из них поддержана в зале не была.

Напомним, Верховная рада Украины по состоянию на 7 февраля рассмотрела 216 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Как писало РБК-Украина ранее, за законопроект об открытии рынка земли в Верховной раде достаточно голосов, заверяет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Добавим также, во фракции рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний ВР для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Вместе с тем Арахамия допускает, что такое решение может вызвать новую серию манипуляций по закону.

Кроме того, СН будет инициировать совещание председателей фракций по вопросу рассмотрения поправок в закон о рынке земли.

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