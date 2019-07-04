В Раде оценили шансы на принятие нового избирательного кодекса

В Верховной раде на 80% уверены, что новый избирательный кодекс по открытым спискам будет принят в следующий четверг, 11 июля. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы комитета по вопросам правовой политики, нардеп Леонид Емец.

По словам депутата, сейчас в парламенте есть до 240 голосов за проект избирательного кодекса.

"Я надеюсь, что в следующий четверг у нас будет достаточное количество людей, которые выполнят свое обещание - проголосовать за открытые списки. Я сегодня вижу от 220-240 депутатов, которые могут проголосовать. Но все это на словах. Как они - за или против мы - узнаем 11 числа. Но те, кто не доедет - это будет его осознанный выбор против открытых избирательных списков... Я прогнозирую, что процентов 80 - за то, что голоса будут", - заявил Емец.

Напомним, ранее в ВР заявили, что финальное голосование за избирательный кодекс по открытым спискам должно состояться накануне внеочередных выборов в Верховную раду в пленарный четверг, 11 июля. При этом перед финальным голосованием в среду, 10 июля, должно состояться заседание правового комитета, на котором подготовят сбалансированный проект кодекса.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент рассмотрел уже три тысячи поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам. Так, нардепы рассмотрели более 65% всех поправок. Всего же в избирательный кодекс подано 4568 поправок ко второму чтению.

Отметим, ранее спикер парламента Андрей Парубий призвал ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс по открытым спискам.