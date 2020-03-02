В Раде отменят заседания комитетов в среду

Из-за проведения внеочередного заседания Верховной рады в среду, 4 марта, планируют отменить заседание профильных комитетов. Об этом в ходе согласительного совета заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Разумкова, нардепам необходимо будет "отдохнуть и подготовиться" к проведению внеочередного заседания.

"В связи с тем, что в среду предусмотрено проведение внеочередного заседания. Предлагаю в эту среду отменить проведение комитетов, чтобы между вторым и четвертым (часом, - ред.), чтобы люди могли отдохнуть и подготовиться", - спикер парламента.

Напомним, Разумков считает, что народные депутаты смогут рассмотреть вопросы внеочередного заседания Верховной рады за четыре часа.

Как писало РБК-Украина ранее, во время внеочередного заседания Верховной рады 4 марта заслушают отчеты силовых и антикоррупционных органов. Спикер парламента отметил, что сейчас Рада рассматривает законопроект о земле и до окончания рассмотрения документа не имеет права заниматься другими вопросами.

Подчеркнем, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта. В повестке дня - вопрос Кабмина и отчет правоохранителей.