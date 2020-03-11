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Рада рассмотрит изменения в языковой закон, - Разумков

Новости » Политика     11.03.2020 - 09:35
Рада рассмотрит изменения в языковой закон, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

В Раде есть соответствующие законопроекты

Верховная рада рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного. Об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

Разумков отметил, что по этому вопросу есть соответствующие законопроекты.

"Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная рада", - сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ("языковой закон") вступил в силу 16 июля. Согласно переходным положениям, некоторые нормы языкового закона вступят в силу с отсрочкой.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерстве образования заявляли, что для венгерских школ будет повышена подготовка учителей украинского языка. Также учебники будут адаптированы для изучения украинского языка в венгерских школах.

Напомним, Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала языковой закон Украины, заявив, что он не обеспечивает баланс между украинским языком и языками национальных меньшинств.

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Новости Украины языкЗаконДмитрий Разумков
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