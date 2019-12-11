В Раде отложили рассмотрение закона об открытии рынка земли

Комитет по вопросам аграрной политики продолжит рассмотрение законопроекта об обороте земли, которым предусматривается открытие рынка земли, в четверг, 12 декабря. Об этом заявил председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

Так 11 декабря комитет начал рассмотрение законопроекта №2178-10, который должен быть подготовлен к рассмотрению во втором чтении.

"Я предлагаю продолжить заседание с учетом наработки секретариатом подкомитета завтра в 8 утра. У нас не одно заседание будет. Все видите, какое количество поправок", - заявил Сольский.

"Прошу поддержать и проголосовать... Коллеги, у нас еще не одно заседание поправок. Сейчас поправки будут разделены по группам", - заявил председатель комитета.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал, что ко второму чтению закона об открытии рынка земли будет существенно уменьшена концентрация земли в одни руки.

В интервью РБК-Украина глава правительства Алексей Гончарук рассказал, что у Кабмина нет окончательного варианта земельной реформы из-за большого количества внесенных поправок в закон "Об обращении земли".

Добавим также, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подчеркнул, что из-за большого количества поправок законопроект "Об обращении земли" нардепы могут не успеть принять во втором чтении в последняя пленарная неделя декабря. При этом он не исключил, что Рада может начать рассмотрение документа.