В Раде отказались признать постановление об увольнении Сытника незаконным

Члены парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики не поддержали решение о признании незаконным депутатского постановления об увольнении Артема Сытника, директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом заявила председатель комитета Анастасия Красносельская, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, на заседании комитета 3 марта депутаты рассмотрели проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора НАБУ № 3039.

По словам Красносельской, представленное народными депутатами постановление об увольнении Сытника является незаконным.

"Этот проект постановления мы рассматриваем в порядке антикоррупционной экспертизы. Главным комитетом является регламентный комитет. Предложение такое: признать проект постановления таким, что не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства, а именно требованиям закона об антикоррупционном бюро", - заявила она.

За соответствующее решение проголосовали лишь 5 народных депутатов среди присутствующих членов комитета. Однако большинство членов комитета воздержались от голосования.

"Напоследок просьба, возможно кто-то мог бы назвать норму закона на основании которого Верховная рада могла бы назвать постановление законным. Решение по этому тогда не принято. Комитет не поддержал проект заключения. Это ваша позиция", - заявила Красносельская.

Напомним, что 7 февраля группа в Верховной раде зарегистрировано постановление об освобождении от должности Артема Сытника. Инициаторами постановления выступили 209 народных депутатов.