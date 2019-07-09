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Раді залишилося розглянути менше 10% поправок до нового виборчого кодексу

Новини » Вибори 2019    09.07.2019 - 18:14
Раді залишилося розглянути менше 10% поправок до нового виборчого кодексу
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи розглянули 4149 з 4568 поправок до другого читання документа

Верховна рада України напередодні позачергових парламентських виборів розглянула 4149 поправок до нового виборчого кодексу по відкритих списках. Про це повідомила віце-спікер ВР Оксана Сироїд, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи розглянули майже 91% всіх поправок. Усього до виборчого кодексу подано 4568 поправок до другого читання.

"Ми повинні завершити нашу роботу. Почнемо з 4150-ої поправки", - зазначила заступник голови парламенту.

Нагадаємо, раніше глава Верховної ради Андрій Парубій заявив, що парламент устигає пройти всі поправки до нового виборчого кодексу по відкритих списках за два дні - пленарні вівторок і середу. За його словами, розгляд поправок завершиться 10 липня.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради прогнозує, що за виборчий кодекс за відкритими списками проголосують 240 народних депутатів. Він зазначав, що кожного депутата будуть продзвонювати й особисто запрошувати на голосування за документ.

Підкреслимо, фінальне голосування за проект закону має відбутися напередодні позачергових виборів до Верховної ради в пленарний четвер, 11 липня.

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Теми: Засідання Ради
Новини України Порошенко Зеленський кодексВерховна Рада
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