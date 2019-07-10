В Раде опубликуют фамилии депутатов-прогульщиков голосования за избирательный кодекс

В газете "Голос Украины" обнародуют перечень фамилий народных депутатов, которые не придут на заключительное голосование парламента 11 июля. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Завтра в парламенте должно состояться финальное голосование за избирательный кодекс. В связи с этим, Парубий призвал нардепов отнестись ответственно к голосованию.

"Завтра насыщенный рабочий четверг. Фактически заключительный день нашей работы. Поэтому я призываю к большой ответственности каждого. Этот день будет определять и то, как люди будут вспоминать восьмую каденцию. Если я буду видеть проблемы с явкой я буду публиковать перечень народных депутатов в газете "Голос Украины", чтобы избиратели смогли сделать вывод и дать оценку каждому, кто не прибудет в сессионный зал", - заявил Парубий.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 9 июля Верховная рада Украины рассмотрела уже 4149 с 4568 поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам. Таким образом, нардепам осталось рассмотреть менее чем 10% поправок.

Как писало РБК-Украина, по мнению Парубия, за избирательный кодекс по открытым спискам проголосуют 240 народных депутатов.