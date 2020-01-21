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У Раді оголосили конкурс на посади членів Рахункової палати

Новини » Політика     21.01.2020 - 12:40
У Раді оголосили конкурс на посади членів Рахункової палати
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Конкурс оголосив бюджетний комітет парламенту

Комітет парламенту з питань бюджету оголосив конкурс на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, конкурс оголошено відповідно до вимог пункту 4-2 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про Рахункову палату" та статті 208-2 Регламенту ВР.

У ВР нагадали вимоги до члена Рахункової палати.

Зокрема, членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший тридцяти років, який володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи, має вищу освіту не нижче ступеня магістра, загальний стаж роботи не менше семи років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права не менше п’яти років та бездоганну ділову репутацію.

Також у парламенті нагадали, що перебування на посаді члена Рахункової палати несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування, з представницьким мандатом, зайняттям іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входженням до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Нагадаємо, у грудні парламент доручив Рахунковій палаті провести аналіз системи обов'язкового державного пенсійного та соціального страхування та соціального захисту населення.

Як писало РБК-Україна раніше, Рахункова палата проведе аудит Верховної ради 7-го і 8-го скликання, звіт якого буде представлений в березні 2020 року.

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