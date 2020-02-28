В Раде объяснили цель внеочередного заседания парламента

В Верховной раде объяснили цель внеочередного заседания парламента, которое запланировано на 4 марта. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

Источники РБК-Украина в "Слуге народа" уточнили, что внеочередное заседание будет посвящено "кадровым изменениям".

"Вопрос на рассмотрении - это кадровые изменения", - сообщил источник.

Более подробную информацию депутаты должны узнать на заседании фракции, которое предположительно состоится утром вторника, 3 февраля.

Ранее, РБК-Украина писало, что в команде президента Владимира Зеленского размышляют над заменой премьер-министра Алексея Гончарука из-за низких рейтингов в последних соцопросах.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады. Заседание состоится 4 марта в 16:00.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что никаких заявлений об отставке не писал. При этом он добавил, что с президентом Владимиром Зеленским он также ее не обсуждал.