У Раді пояснили мету позачергового засідання парламенту

У Верховній раді пояснили мету позачергового засідання парламенту, яке заплановане на 4 березня. Про це РБК-Україна повідомило джерело у парламенті.

Джерела РБК-Україна в "Слузі народу" уточнили, що позачергове засідання буде присвячене "кадровим змінам".

"Питання яке на розгляді - це кадрові зміни", - повідомило джерело.

Більш детальну інформацію депутати повинні дізнатися на засіданні фракції, що можливо відбудеться вранці вівторка, 3 лютого.

Раніше, РБК-Україна писало, що в команді президента Володимира Зеленського роздумують над заміною прем'єр-міністра Олексія Гончарука через низькі рейтинги в останніх соцопитуваннях.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної ради. Засідання відбудеться 4 березня о 16:00.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що жодних заяв про відставку не писав. При цьому він додав, що з президентом Володимиром Зеленським її також не обговорював.