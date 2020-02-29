ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во фракции "Слуга народа" назвали причины кадровых изменений в Кабмине

Новости » Политика     29.02.2020 - 02:50
Во фракции "Слуга народа" назвали причины кадровых изменений в Кабмине
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

По словам Арахамии, Кабмин должен стать более оперативным и более опытным

Кабинет министров Украины необходимо усилить новыми кадрами из-за возможности приближения экономического кризиса и эпидемии коронавируса. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" , передает РБК-Украина.

По его словам, Кабмин должен стать более оперативным и более опытным.

"В Кабмине сейчас есть такие требования, что приближается экономический кризис. Якобы есть признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса. Нужно Кабмин превратить фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, нужно сделать несколько кадровых решений. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным. Кого-то привлечь и кого-то изъять в том числе", - заявил Арахамия.

Он отметил, что знает, о ком идет речь, но отказался называть имена.

Кроме того, председателю фракции поставили вопрос о вероятности назначения на должность в Кабмине Сергея Тигипко.

"Нет, этого не будет", - сказал Арахамия.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Рады на 4 марта.

Позже источник в парламенте сообщил РБК-Украина, что внеочередное заседание будет посвящено "кадровым изменениям". Более подробную информацию депутаты должны узнать на заседании фракции, что возможно произойдет утром вторника, 3 февраля.

Как сообщалось, на должность нового премьер-министра обсуждается кандидатура Валерия Хорошковского.

Ранее РБК-Украина писало, что кресло главы правительства также может занять Сергей Тигипко. По словам другого собеседника, эта кандидатура все еще актуальна.

В Кабмине объяснили необходимость назначения префектов Кадровые изменения в Кабмине и отчет НАБУ: повестка внеочередного заседания Рады
Новости Украины Кабинет Министров Украиныкадровая политикаДавид Арахамия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь