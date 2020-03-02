В Раді пояснили, як звітуватимуть правоохоронці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами Стефанчука, буде максимально розширене заслуховування всіх силовиків

Під час позачергового засідання Верховної ради у середу представники правоохоронних органів матимуть 5 хвилин для звіту перед депутатами. Про це повідомив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук під час ефіру програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає РБК-Україна.

За його словами, після звіту депутати будуть ставити правоохоронцям питання.

"Це буде в формі звітної інформації. Ми визначили по 5 хвилин на кожен правоохоронний орган. Після цього кожна кожна з фракцій зможе поставити по два запитання будь-кому з представників силового блоку. Після цього ще три питання зможуть задати депутати, які не входять до фракцій. Буде максимально розширене заслуховування всіх силовиків. Нам треба дати відповідь, які перспективи того, що будуть виконані програма та обіцянки, які президент разом з партією "Слуга народу" давав", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. Воно буде присвячене "кадровим змінам". Більш детальну інформацію депутати повинні дізнатися на засіданні фракції, що можливо станеться вранці у вівторок, 3 лютого.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Кабмін необхідно посилити новими кадрами через можливість наближення економічної кризи та епідемії коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, також під час позачергового засідання 4 березня нардепи заслухають звіти силових і антикорупційних органів.