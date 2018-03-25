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В Раде объяснили, почему Украина не высылает дипломатов РФ после отравления Скрипаля

НовостиПолитика    25.03.2018 - 15:18
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Украина не высылает российских дипломатов из-за политзаключенных

Украина не высылает из страны российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании из-за украинских политзаключенных в тюрьмах РФ. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко.

В частности, Геращенко отметила, что в Украине давно нет российского посла, и дипломатические отношения сведены до критического минимума.

"Высылка российских консулов ​​вызовет высылку украинских консулов,​ и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку", - объяснила Геращенко.

 

По фб розганяється чергова зрада, мовляв, всі країни ЄС висилають російських дипломатів, а ми-...

Опубліковано Iryna Gerashchenko 25 березень 2018 р.

 

Напомним, ранее агентство Вloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов. До этого Британия выслала из страны 23 дипломатов РФ, которые, по версии Лондона, занимались шпионажем. Ряд европейских стран из солидарности с Британией также рассматривают такую возможность.

 

Еще 20 европейских стран намерены выслать российских дипломатов
Теги публикации: Ирина Геращенко, Российская Федерация, отравление, Верховная Рада, дипломаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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