Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Трамп готов выслать российских дипломатов, - Вloomberg

НовостиПолитика    24.03.2018 - 17:37
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Трамп согласился с рекомендациями своих советников

Президент США Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из страны после отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом сообщает агентство Вloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что Трамп согласился с рекомендациями своих советников, о высылке дипломатов. Вероятно, окончательное решение будет объявлено в понедельник.

Согласно информации издания, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги в отношении России.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности США рекомендовал Трампу выслать из страны несколько российских дипломатов в ответ на отравления Скрипаля.

Отмечается, что Совет нацбезопасности разрабатывал несколько вариантов ответа на действия России, и самым серьезным из рассматриваемых была высылка дипломатов, именно эта рекомендация и была принята по итогам совещания.

В США предложили запретить повышающие скорострельность оружия устройства Еще 20 европейских стран намерены выслать российских дипломатов
Теги публикации: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top