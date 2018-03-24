Трамп готов выслать российских дипломатов, - Вloomberg

Трамп согласился с рекомендациями своих советников

Президент США Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из страны после отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом сообщает агентство Вloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что Трамп согласился с рекомендациями своих советников, о высылке дипломатов. Вероятно, окончательное решение будет объявлено в понедельник.

Согласно информации издания, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги в отношении России.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности США рекомендовал Трампу выслать из страны несколько российских дипломатов в ответ на отравления Скрипаля.

Отмечается, что Совет нацбезопасности разрабатывал несколько вариантов ответа на действия России, и самым серьезным из рассматриваемых была высылка дипломатов, именно эта рекомендация и была принята по итогам совещания.