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У Раді пояснили, чому Україна не висилає дипломатів РФ після отруєння Скрипаля

НовиниПолітика    25.03.2018 - 15:18
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Україна не висилає російських дипломатів через політв'язнів

Україна не висилає з країни російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії через українських політв'язнів у тюрмах РФ. Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної ради України, нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко.

Зокрема, Геращенко зазначила, що в Україні давно немає російського посла, і дипломатичні відносини зведені до критичного мінімуму.

"Висилка російських консулів викличе висилку українських консулів, і наші політв'язні в РФ залишаться один на один з мордором, без шансу хоча б раз на кілька місяців побачити українського представника, відчути мінімальну підтримку", - пояснила Геращенко.

 

По фб розганяється чергова зрада, мовляв, всі країни ЄС висилають російських дипломатів, а ми-...

Опубліковано Iryna Gerashchenko 25 березень 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше агентство Вloomberg з посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп готовий вислати російських дипломатів. До цього Британія вислала з країни 23 дипломатів РФ, які, за версією Лондона, займалися шпигунством. Ряд європейських країн із солідарності з Британією також розглядають таку можливість.

 

Ще 20 європейських країн мають намір вислати російських дипломатів
Теги публікації: Ірина Геращенко, Російська Федерація, отравление, Верховна Рада, дипломаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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