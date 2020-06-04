В Раде объяснили, почему не рассматривали назначение Абрамовского

Фото: Роман Абрамовский (YouTube 5 канал)

Рада может проголосовать за его назначение 5 июня

У монобольшинства возникли вопросы к кандидатуре Романа Абрамовского, которого предложили назначить министром экологии. В случае поддержки фракции "Слуга народа", Рада может проголосовать за его назначение 5 июня.

Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Депутат подтвердил, что во фракции монобольшинства возникли вопросы относительно кандидата на пост министра в правительстве.

"Ведется дискуссия во фракции по его кандидатуре, мы увидели, что нет 100% поддержки у фракции, поэтому не вынесли на голосование. Я думаю, что мы до завтра определимся. Если до завтра будет позиция поддержки, то будем завтра голосовать. Если нет, то уже будем проводить более тщательные консультации на следующей неделе", - сказал Корниенко.

Также Корниенко рассказал, что об Абрамовском есть статьи и материалы из анонимных Telegram-каналов, из-за которых к нему есть вопросы.

Напомним, фракция "Слуги народа" предложила Абрамовского в качестве главы вновь созданного Минэкологии. Сегодня Рада могла его уже назначить, но этот вопрос отложили.

Отметим, что глава правительства Денис Шмигаль внес в Верховную раду представление о назначении новых министров.

Добавим, 2019 года Абрамовский работал на должности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

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Автор: Анастасия Светлевская