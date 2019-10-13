В Кабмине провели кадровые перестановки

Правительство также объявило конкурс на несколько вакантных должностей
В субботу, 12 октября, Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений - из министерств и ведомств были уволены и назначены новые заместители. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Кабмина.
В частности, на заседании правительство назначило двух заместителей министра энергетики и защиты окружающей среды, ими стали Абрамовский Роман Романович и Рябчин Алексей Михайлович.
Правительство уволило:
Правительство также уволило Андрея Кравченко с должности заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства.
Кроме того, был объявлен конкурс на должность председателя Государственной регуляторной службы и внесены изменения в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.
Напомним, 9 октября Кабинет министров уволил Ксению Ляпину с должности председателя Государственной регуляторной службы.
Также правительство объявило о начало сокращения госаппарата в сфере юстиции. Количество главных теруправлений сократили с 27 до 8.