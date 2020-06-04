У Раді пояснили, чому не розглядали призначення Абрамовського

Фото: Роман Абрамовський (YouTube 5 канал)

Рада може проголосувати за його призначення 5 червня

В монобільшості виникли запитання до кандидатури Романа Абрамовського, якого запропонували призначити міністром екології. В разі підтримки фракції "Слуга народу", Рада може проголосувати за його призначення 5 червня.

Про це журналістам розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Депутат підтвердив, що у фракції монобільшості виникли питання щодо до одного кандидатів на посаду міністра в уряді.

"Ведеться дискусія у фракції щодо його кандидатури, ми побачили, що немає 100% підтримки у фракції, тому не винесли на голосування. Я думаю, що ми до завтра визначимось. Якщо до завтра буде позиція підтримки, то будемо завтра голосувати. Якщо ні, то вже будемо проводити більш ретельні консультації на наступному тижні", - сказав Корнієнко.

Також Корнієнко розповів, що про Абрамовського є статті і матеріали з анонімних Telegram-каналів, через які до нього є питання.

Нагадаємо, фракція "Слуги народу" запропонувала Абрамовського в якості глави новоствореного Мінекології. Сьогодні Рада могла його вже призначити, але це питання відтермінували.

Зазначимо, глава уряду Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання щодо призначення нових міністрів.

Додамо, 2019 року Абрамовський працював на посаді заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

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Автор: Анастасия Светлевская