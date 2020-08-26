В Раде объяснили, почему комитет с участием Кравчука состоится в закрытом режиме

Фото: Александр Качура (Виталий Носач/РБК-Украина)

Решение о проведении заседания в закрытом режиме приняло большинство комитета

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура объяснил, почему заседание комитета по вопросам организации государственной власти при участии главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука состоится в закрытом режиме. Заседание комитета запланировано на сегодня.

Об этом Качура рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что это решение приняло большинство комитета.

"Будет и Леонид Макарович, и представители Офиса президента, будет Андрей Борисович Ермак. Будут представители профильных министерств... Решили, чтобы не политизировалась ситуация, и мы могли откровенно обо всем поговорить, будет именно в закрытом режиме происходить встреча, хотя я был против этого", - объяснил парламентарий.

Напомним, ранее Кравчука из-за письма о выборах на Донбассе пригласили на заседание профильного комитета Верховной рады.

Как писало РБК-Украина, 20 августа глава украинской делегации в ТКГ направил письмо в парламент с просьбой разобраться с постановлением о местных выборах.

Кравчук подчеркивал, что в постановлении должно быть написано, что местные выборы должны проходить по всей Украине.

Следует отметить, что российскую сторону не устраивает, что в постановлении говорится о невозможности проводить выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.