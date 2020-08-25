ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кравчука из-за письма Раде вызвали на комитет, заседание пройдет завтра

Киев, Вторник 25 августа 2020 14:58
Кравчука из-за письма Раде вызвали на комитет, заседание пройдет завтра
Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В Раде уже начали рассмотрение просьбы Кравчука

Главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука из-за письма о выборах на Донбассе приглашают на заседание профильного комитета Верховной рады. Заседание комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства пройдет 26 августа.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

По его словам, сегодня на заседании профильного комитета уже начали рассмотрение письма Кравчука.

"Завтра в 11:00 проведем внеочередное заседание комитета, на которое пригласим Леонида Макаровича, а также руководителей профильных комитетов", - добавил Качура.

Кравчука из-за письма Раде вызвали на комитет, заседание пройдет завтра

Фото: письмо Кравчука (t.me/kachuratut)

Напомним, 20 августа Кравчук направил письмо в Раду с просьбой разобраться с постановлением о местных выборах.

По его словам, в постановлении должно быть написано, что местные выборы должны проходить по всей Украине.

В частности, российскую сторону не устраивает, что в постановлении говорится о невозможности проводить выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Москва настаивает на исключении этого положения. По мнению представителей России, это является отступлением от минских соглашений и "формулы Штайнмайера". В связи с этим блокируются переговоры советников лидеров "нормандской четверки".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДонбассвыборыКравчук
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь