UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Раде объяснили, почему именно СНБО будет формировать реестр олигархов

Автор: Юлия Струк

Глава финансового комитета Верховной рады Данил Гетманцев объяснил, почему Совет национальной безопасности и обороны будет формировать реестр олигархов. По его словам, проблема олигархической экономики и влияния олигархата на нее является настолько масштабной, что представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"К сожалению, в системе тех государственных органов, которые работают сегодня в Украине, эта проблема не может быть решена, поэтому этот вопрос отнесен к уровню Совета национальной безопасности и обороны", - подчеркнул глава комитета.

Он отметил, что закон о деолигархизации является полезным для общества и позволит Украине развиваться, как всем другим странам в мире.

"Секретарем СНБО анонсировано, что будет закон о лоббизме и другие решения, которые в совокупности преодолеют это негативное явление", - сказал парламентарий.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. Они оба подпадают под соответствующие критерии.

Как писало РБК-Украина, ранее Малюська спрогнозировал, что президентский закон об олигархах будут оспаривать в Конституционном суде.

Так, президент Владимир Зеленский заявил, что намерен вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум. Он подчеркнул, что это может быть единственный вопрос, который будет обсуждаться с помощью референдума.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СНБОолигархиДаниил Гетманцев