В Раде объяснили, почему именно СНБО будет формировать реестр олигархов

Глава финансового комитета Верховной рады Данил Гетманцев объяснил, почему Совет национальной безопасности и обороны будет формировать реестр олигархов. По его словам, проблема олигархической экономики и влияния олигархата на нее является настолько масштабной, что представляет угрозу национальной безопасности Украины.

"К сожалению, в системе тех государственных органов, которые работают сегодня в Украине, эта проблема не может быть решена, поэтому этот вопрос отнесен к уровню Совета национальной безопасности и обороны", - подчеркнул глава комитета.

Он отметил, что закон о деолигархизации является полезным для общества и позволит Украине развиваться, как всем другим странам в мире.

"Секретарем СНБО анонсировано, что будет закон о лоббизме и другие решения, которые в совокупности преодолеют это негативное явление", - сказал парламентарий.