В Раде объяснили, как будут проходить онлайн-торги госземлей

Указанный закон предусматривает, что торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие предусмотрено с любой точки; информация об аукционе и лотах будет сразу в интернете.

Отмечается, что организаторы не смогут злоупотреблять правами участников.

Предполагается, что информация об участниках до завершения аукциона - конфиденциальна. Торговаться смогут не менее двух человек.

Гарантийный взнос составляет от 30% стартовой цены. Торги будут проходить в три раунда: один раунд - одно повышение ставки. Минимальный шаг - не менее 1% стартовой цены лота.

Указано, что фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие.