RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Раді пояснили, як відбуватимуться онлайн-торги держземлею

Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть дозволити продаж землі через інтернет на електронних аукціонах. У Верховній раді пояснили, як відбуватимуться онлайн-торги держземлею відповідно до законопроекту №2195.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Вказаний закон передбачає, що торги державною землею будуть лише онлайн. Подача документів, реєстрація, участь передбачається з будь-якої точки; інформація про аукціон та лоти буде одразу в інтернеті.

Зазначається, що організатори не зможуть зловживати правами учасників.

Передбачається, що інформація про учасників до завершення аукціону - конфіденційна. Торгуватися зможуть не менше двох людей.

Гарантійний внесок складає від 30% стартової ціни. Торги відбуватимуться у три раунди: один раунд - одне підвищення ставки. Мінімальний крок - не менше 1% стартової ціни лота.

Вказано, що фермери теж зможуть торгуватися: великі ділянки ділитимуть на менші.

Нагадаємо, на початку лютого комітет парламенту з питань аграрної та земельної політики рекомендував Раді ухвалити цей проект закону у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, в першому читанні цей закон нардепи прийняли в листопаді 2019 року.

Так, минулого пленарного тижня Рада взялася за розгляд законопроекту №2194. Він необхідний для завершення земельної реформи. Однак парламентарі пройшли трохи більше тисячі правок із понад трьох тисяч до другого читання закону.

Через локдаун у Києві нардепи скасували чергові пленарні засідання до 9 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України торгиВерховна Радаземля
Читайте також
Ліквідація ДАБІ: проект закону хочуть презентувати в Раді наступного тижня
До 12 років: в Україні погрозу чи насильство щодо медика хочуть карати в'язницею
Прогноз погоди