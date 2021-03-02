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В Раде обвинили Житомирскую областную власть в лоббизме интересов Литвина

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 18:20
В Раде обвинили Житомирскую областную власть в лоббизме интересов Литвина Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Костюк обратился с требованием к правоохранительным органам возбудить уголовное дело за попытку растраты свыше 140 млн гривен государственного бюджета, предусмотренных на ремонт дорог в Житомирской области.

Об этом говорится на его странице в Facebook.

По словам нардепа, речь идет о влиянии депутата Житомирского облсовета от фракции "Слуга народа" Александра Ющенко на областную власть с целью распределения бюджетных денег в интересах общего с семьей Владимира Литвина бизнеса.

Таким образом областное руководство предусмотрело выделить из дорожного фонда на ремонт 11 км дороги С060202 Суемцы - Рогачей в Новоград-Волынском районе 147 млн грн, что является пятой частью всего бюджета области на дороги.

Именно в селе Ухватов, по словам нардепа, фирма "Галекс-Агро" с орбиты Литвина и Ющенко, в прошлом году построила новую ферму на 1200 голов крупного рогатого скота.

"Для сравнения, на дороги в городе Новоград-Волынский и всех селах местной ОТГ, Коростень, Малин и других крупнейших городах и селах Житомирской области предусмотрели 0 (ноль) грн, а на именно эту дорогу к коровнику Ющенко-Литвинов - более 140 млн грн", - добавляет нардеп.

Кроме того, депутат отмечает, что областная власть уже провела тендер. Тендер "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения С060202 Суемцы - Рогачей км 0+000 - км 11+335, Житомирской области" в открытом доступе на Prozorro.

Согласно данным, на ремонт 11 км 335 м отрезка дороги шириной 6 метров запланировали потратить 147 млн 802 тыс. 792,80 грн. Выиграла тендер ООО "Будстандарт ЛТД", которая предложила цену на 20 млн больше, чем самое дешевое предложение.

По словам нардепа, "Будстандарт ЛТД" в прошлом году провалило ремонт дорог в центре города Новоград-Волынский на 60 млн грн.

"И даже не откровенный лоббизм интересов своего бизнеса депутата от "Слуги народа" в облсовете Ющенко возмущает в этой ситуации больше всего! Я, например, тоже считаю, что эту дорогу нужно построить! Но это можно было бы сделать в разы дешевле, каждому умному человеку очевидно - это коррупционная схема, чтобы отмыть средства на дороге! Недопустимо, что инициатор этого распила - депутат от "Слуги народа", как и председатель облсовета Владимир Федоренко, который, кажется на том, должен гарантировать голосование облсовета за выделение этих средств", - заявил Костюк в своем обращении.

Стоит отметить, что в совместной собственности семьи экс-спикера Верховной Рады Владимира Литвина и депутата Житомирской областной рады от фракции "Слуга народа"”Александра Ющенко находится минимум две компании: ООО "Органик милк" и ЧП "Галекс-агро".

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия готова предоставить Украине кредит на 60,5 млн долларов для строительства дорог на Закарпатье. Венгрия хочет открыть еще один погранпункт на границе с Украиной.

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