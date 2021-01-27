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Венгрия готова дать Украине 60,5 млн долларов кредита на дороги на Закарпатье

Киев, Среда 27 января 2021 12:44
Венгрия готова дать Украине 60,5 млн долларов кредита на дороги на Закарпатье
Фото: Петер Сийярто (flickr by U S Department of State)
Автор: Игорь Литвиненко

Венгрия готова предоставить Украине кредит на 60,5 млн долларов для строительства дорог на Закарпатье. Также Венгрия хочет открыть еще один пограничный пункт на границе с Украиной.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы подготовили и разработали проект модернизации моста через Тису в Захоне и хотели бы этот проект реализовать. Мы хотели бы открыть новый пограничный пункт между Большим Ходасом и Большой Паладью. Мы готовы предоставить кредит на 50 млн евро на строительство дорог на Закарпатье", - заявил Сийярто.

Также он добавил, что Венгрия до этого предоставила Украине гранты на почти 54 млн долларов для 34 тысяч проектов.

Ранее РБК-Украина писало, что Венгрия хочет улучшить отношения с Украиной. Для этого стороны планируют создать рабочую группу по внедрению закона об образовании.

Напомним, кризис в отношениях между Украиной и Венгрией усугубился в конце прошлого года. Сегодня в Киев с визитом прибыл Сийярто, который планирует обсудить кризис между странами. При этом накануне встречи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна не сможет диктовать условия в Киеве.

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