У Раді звинуватили Житомирську обласну владу в лобізмі інтересів Литвина

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Костюк звернувся з вимогою до правоохоронних органів відкрити кримінальну справу за спробу розтрати понад 140 млн гривень державного бюджету, передбачених на ремонт доріг в Житомирській області.

Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

За словами нардепа, мова йде про вплив депутата Житомирської облради від фракції "Слуга народу" Олександра Ющенка на обласну владу з метою розподілення бюджетних грошей в інтересах спільного з родиною Володимира Литвина бізнесу.

Таким чином обласне керівництво передбачило виділити з дорожнього фонду на ремонт 11 км дороги С060202 Суємці - Рогачів в Новоград-Волинському районі 147 млн грн, що є п’ятою частиною усього бюджету області на дороги.

Саме в селі Рогачів, за словами нардепа, фірма "Галекс-Агро" з орбіти Литвина і Ющенка, минулого року збудувала нову ферму на 1200 голів великої рогатої худоби.

"Для порівняння, на дороги в місті Новоград-Волинський та усіх селах місцевої ОТГ, Коростень, Малин й інших найбільших містах і селах Житомирської області передбачили 0 (нуль) грн, а на саме цю дорогу до корівника Ющенка-Литвинів - понад 140 млн грн", - додає нардеп.

Крім того, депутат відзначає, що обласна влада вже провела тендер. Тендер "Реконструкція автомобільної дороги загального користування місцевого значення С060202 Суємці - Рогачів км 0+000 - км 11+335, Житомирської області" є у відкритому доступі на Prozorro.

Згідно з даними, на ремонт 11 км 335 м відрізку дороги шириною лише 6 метрів запланували витратити 147 млн 802 тис. 792,80 грн. Виграла тендер ТОВ "Будстандарт ЛТД", яка запропонувала ціну на 20 млн більшу за найдешевшу пропозицію.

За словами нардепа, "Будстандарт ЛТД" минулого року провалив ремонт доріг в центрі міста Новоград-Волинський на 60 млн грн.

"Та навіть не відвертий лобізм інтересів свого бізнесу депутата від "Слуги народу" в облраді Ющенка обурює в цій ситуації найбільше! Я, наприклад, теж вважаю, що цю дорогу потрібно побудувати! Але це можна було б зробити в рази дешевше, кожній розумній людині очевидно - це корупційна схема, щоб відмити кошти на дорозі! Неприпустимо, що ініціатор цього розпилу - депутат від "Слуги народу", як і голова облради Володимир Федоренко, який, здається на те, мав гарантувати голосування облради за виділення цих коштів", - заявив Костюк у своєму зверненні.

Варто зазначити, що у спільній власності родини екс-спікера Верховної Ради Володимира Литвина та депутата Житомирської обласної ради від фракції "Слуга народу" Олександра Ющенка перебуває щонайменше дві компанії: ТОВ "Органік мілк" та ПП "Галекс-агро".