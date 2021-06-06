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В Раде обещают еще семь дополнительных законов по деолигархизации

Автор: Юлия Струк

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук анонсировала наработку еще семь законопроектов в рамках деолигархизации. По ее словам, сейчас в Украине недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, будет пакет законов большой. Есть решения, которые готовятся в процессе. Это нормально", - отметила парламентарий.

Напомним, глава финансового комитета Верховной рады Данил Гетманцев объяснил, почему Совет национальной безопасности и обороны будет формировать реестр олигархов. Проблема олигархической экономики и влияния олигархата на нее является настолько масштабной, что представляет угрозу национальной безопасности Украины, подчеркнул нардеп.

Как писало РБК-Украина, министр юстиции Денис Малюська заявил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. Они оба подпадают под соответствующие критерии.

Так, президент Владимир Зеленский заявил, что намерен вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум.

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Новости Украины Верховная РадаолигархиЕвгения Кравчук