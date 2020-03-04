В Раде недовольны отсутствием подозрений от Офиса генпрокурора

Верховная рада Украина не довольна отсутствием подозрений от Офиса генерального прокурора. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, у фракции есть вопросы относительно отсутствия выдвижения подозрений Офисом генерального прокурора.

"У нас есть вопросы по реформе прокуратуры и по тому, что во время реформы не всегда происходит текущая деятельность. В частности, не выдвигаются важные, на наш взгляд, подозрения. Я думаю, что сегодня мы послушаем отчет генерального прокурора и также будем делать выводы", - заявил Корниенко.

Он также подтвердил, что в парламент поступило постановление об увольнении Рябошапки. Он отметил, что ее должен рассмотреть комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Есть (представление на увольнение Рябошапки с должности главы Офиса генпрокурора, - ред.), есть и даже зарегистрировано постановление. Комитет уже должен быть, но я не уверен", - заявил Корниенко

Отметим, что в повестке дня комитета на 4 марта не стоит вопрос о рассмотрении постановления об увольнении генерального прокурора.

Напомним, в Верховную раду внесли проект постановления №3158 "Об отставке премьер-министра Украины Гончарука А.В."

На данный момент текст проекта отсутствует. Последний этап прохождения документа - прорабатывается в комитете.

Напомним, комитет по организации госвласти рекомендовал Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. "За" проголосовали 23 члена комитета, двое воздержались и никто не был против.

Также глава комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко сообщил, что комитет будет сегодня еще собираться, чтобы рассмотреть представление президента Владимира Зеленского на нового премьер-министра.