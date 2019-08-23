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Разумков назвал дату подписания коалиционного соглашения

Новости » Политика    23.08.2019 - 14:11
Разумков назвал дату подписания коалиционного соглашения
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Разумков также подчеркнул, что "премьером будет тот, кого поддержит коалиция"

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа. Об этом он сказал журналистам.

По его словам, подписание состоится согласно процедуре.

"Согласно процедуре, как это предусмотрено законом, коалиционное соглашение будет заключено 29 августа", - отметил Разумков.

Председатель партии заявил, что "украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время". Он подчеркнул, что "премьером будет тот, кого поддержит коалиция".

Напомним, 14 августа Разумков заявил, что предложения по коалиции в Верховной раде девятого созыва на поступали. Он отмечал, что на данный момент вопрос о коалиции не закрыт.

Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью РБК-Украина заявил, что его партия не ведет переговоры о коалиции с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

Подчеркнем также, в начале августа представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что переговоры о коалиции должны завершиться в конце месяца. По его словам, те политсилы, которые хотят войти в будущую коалицию, могут на протяжении августа достичь ряда договоренностей.

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