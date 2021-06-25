В Раде назвали условие, при котором Зеленский не сможет снова баллотироваться в президенты

Глава Рады Дмитрий Разумков рассказал, при каком условии Владимир Зеленский не сможет пойти на следующий президентский срок. Это будет невозможно в случае, если он досрочно прекратит свои полномочия.

Об этом он заявил на пресс-конференции .

По его словам, так написано в украинском законодательстве.

"Согласно избирательному кодексу, если президент досрочно прекратил свои полномочия, он не может выдвигаться на следующие президентские выборы", - заявил Разумков.

Вместе с тем, он заявил, что Зеленский не хочет сегодня покидать свой пост, потому что многое еще не сделано.

Также он на пресс-конференции рассказал о четырех аспектах, которые позволяют пойти на досрочные выборы президента: