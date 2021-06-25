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В Раде назвали условие, при котором Зеленский не сможет снова баллотироваться в президенты

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Киев, Пятница 25 июня 2021 11:53
В Раде назвали условие, при котором Зеленский не сможет снова баллотироваться в президенты Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Рады Дмитрий Разумков рассказал, при каком условии Владимир Зеленский не сможет пойти на следующий президентский срок. Это будет невозможно в случае, если он досрочно прекратит свои полномочия.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

По его словам, так написано в украинском законодательстве.

"Согласно избирательному кодексу, если президент досрочно прекратил свои полномочия, он не может выдвигаться на следующие президентские выборы", - заявил Разумков.

Вместе с тем, он заявил, что Зеленский не хочет сегодня покидать свой пост, потому что многое еще не сделано.

Также он на пресс-конференции рассказал о четырех аспектах, которые позволяют пойти на досрочные выборы президента:

  • по состоянию здоровья,
  • смерть,
  • импичмент,
  • отставка.

Напомним, Зеленский назвал своих главных конкурентов, если уйдет на второй срок.

Ранее он заявлял, что пока рано говорить о том, будет ли он баллотироваться на второй срок.

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