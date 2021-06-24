Зеленский назвал своих главных конкурентов, если пойдет на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский не видит среди политиков конкурентов на случай, если примет решение идти на второй президентский срок. По его мнению, его конкурентами являются война на Донбассе, бедность и отсутствие развитой инфраструктуры.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук на канале "1+1".

В частности, ему задали вопрос о том, считает ли он киевского мэра Виталия Кличко конкурентом в случае выдвижения на второй срок.

"У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты - это инфраструктура, война, бедные люди … это то, что будет меня догонять. Это главные мои конкуренты", - сказал Зеленский.

Отметим, согласно свежему опросу Центра Разумкова, если бы выборы проходили в середине июля, то действующего президента поддержали бы в первом туре 32,4% избирателей. Далее в рейтинге идут Петр Порошенко, Юрий Бойко и Юлия Тимошенко. За Виталия Кличко готовы проголосовать 1,4% украинцев.