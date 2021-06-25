В Раді назвали умову, за якої Зеленський не зможе знову балотуватись в президенти
Голова Ради Дмитро Разумков розповів, за якої умови Володимир Зеленський не зможе піти на наступний президентський термін. Це буде неможливо у випадку, якщо він достроково припинить свої повноваження.
Про це він заявив на прес-конференції.
За його словами, так написано в українському законодавстві.
"Згідно з виборчим кодексом, якщо президент достроково припинив свої повноваження, він не може висуватись на наступні президентські вибори", - заявив Разумков.
Разом з тим, він заявив, що Зеленський не хоче сьогодні покинути свою позицію, тому що багато ще не зроблено.
Також він на прес-конференції розповів про чотири аспекти, які дозволяють піти на дострокові вибори президента:
- за станом здоров'я,
- смерть,
- імпічмент,
- відставка.
Нагадаємо, Зеленський назвав своїх головних конкурентів, якщо піде на другий термін.
Раніше він заявляв, що поки рано говорити про те, чи буде він балотуватися на другий термін.