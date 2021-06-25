В Раді назвали умову, за якої Зеленський не зможе знову балотуватись в президенти

Голова Ради Дмитро Разумков розповів, за якої умови Володимир Зеленський не зможе піти на наступний президентський термін. Це буде неможливо у випадку, якщо він достроково припинить свої повноваження.

Про це він заявив на прес-конференції .

За його словами, так написано в українському законодавстві.

"Згідно з виборчим кодексом, якщо президент достроково припинив свої повноваження, він не може висуватись на наступні президентські вибори", - заявив Разумков.

Разом з тим, він заявив, що Зеленський не хоче сьогодні покинути свою позицію, тому що багато ще не зроблено.

Також він на прес-конференції розповів про чотири аспекти, які дозволяють піти на дострокові вибори президента: