В Раді назвали трьох можливих претендентів на посаду омбудсмена

У парламенті на посаду Уповноваженого Верховної ради з прав людини пропонують трьох кандидатів. Всі вони являються правозахисниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата (фракція "Слуга народу") Марину Бардіну в Facebook.

"Я проти висування нардепів на цю посаду...Натомість бачу на посаді омбудсмена таких достойних правозахисників як Лариса Денисенко, Олександра Матвійчук, Олександр Павліченко", - написала Бардіна.

Звільнення Денісової

Нагадаємо, Верховна рада 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої ВР з прав людини. За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.

Як тоді пояснила сама Денісова, її звільнення пов'язано з тим, що Офіс президента "не влаштовує її активність як омбудсмена".

У парламенті ж деякі нардепи таке рішення пояснюють "незрозумілою концентрацією медійної роботи на багаточисельних деталях "сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб" та "зґвалтуваннях дітей" на окупованих територіях, які не могла підтвердити доказами".

Інші кандидатури

За інформацією джерел РБК-Україна, на місце Денісової пропонують чотири кандидатури. Це троє нардепів від "Слуги народу" - Микола Тищенко, Мар'яна Безугла і Олександр Качура. Четвертий кандидат - уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Олена Вербицька.

Коли буде призначення

При цьому в Раді пояснюють, що призначення нового уповноваженого ВР України з прав людини може дещо затягнутися. Оскільки для цього спочатку треба оголосити конкурс на відповідну посаду.

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