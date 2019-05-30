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В Раде назвали сроки рассмотрения избирательного кодекса

Новости » Выборы 2019    30.05.2019 - 12:57
В Раде назвали сроки рассмотрения избирательного кодекса
Фото: Леонид Емец (РБК-Украина)

Избирательный кодекс начнут рассматривать на следующей пленарной неделе

Украинский парламент может начать рассмотрение нового избирательного кодекса по открытым спискам накануне досрочных выборов в Раду в следующий пленарный вторник. Об этом РБК-Украина сообщил замглавы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

По его словам, при рассмотрении избирательного кодекса не будет длительного обсуждения.

"Рассмотрение скорей всего начнем во вторник... Обсуждение будет без дискуссий. Это значительно ускорит процесс рассмотрения кодекса. Я думаю, что две-три недели, и мы будем готовы принять решение в целом. Избирательный кодекс будет принят. Я думаю, что это будет последняя неделя работы этого парламента", - заявил Емец

В то же время он не исключает, что рассмотрение будут затягивать народные депутаты, которые не поддержали идею открытых избирательных списков.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Раде принять проект нового избирательного кодекса во втором чтении.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий надеется, что народные депутаты смогут принять избирательный кодекс до 14 июля.

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