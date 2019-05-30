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У Раді назвали терміни розгляду виборчого кодексу

Новини » Вибори 2019    30.05.2019 - 12:57
У Раді назвали терміни розгляду виборчого кодексу
Фото: Леонід Ємець (РБК-Україна)

Виборчий кодекс почнуть розглядати наступного пленарного тижня

Український парламент може розпочати розгляд нового виборчого кодексу за відкритими списками напередодні дострокових виборів у Раду в наступний пленарний вівторок. Про це РБК-Україна повідомив заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.

За його словами, при розгляді виборчого кодексу не буде тривалого обговорення.

"Розгляд скоріше за все почнемо у вівторок... Обговорення буде без дискусій. Це значно прискорить процес розгляду кодексу. Я думаю, що два-три тижні, і ми будемо готові прийняти рішення в цілому. Виборчий кодекс буде прийнято. Я думаю, що це буде останній тиждень роботи цього парламенту", - заявив Ємець

У той же час він не виключає, що розгляд будуть затягувати народні депутати, які не підтримали ідею відкритих виборчих списків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував Раді прийняти проект нового виборчого кодексу у другому читанні.

Спікер Верховної ради Андрій Парубій сподівається, що народні депутати зможуть прийняти виборчий кодекс до 14 липня.

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